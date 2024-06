Campo da Fazendinha receberá iluminação para a prática esportiva noturna

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realiza investimentos de forma descentralizada para atender os munícipes mais perto de suas comunidades, democratizando assim a prática esportiva na cidade e no interior.

Recentemente o prefeito James Karson Valério esteve reunido com a equipe da secretaria de esportes e também de obras para anunciar um importante investimento no campo de esportes da Fazendinha, que é uma das principais fontes de lazer e qualidade de vida daquela localidade.

O campo receberá um sistema de iluminação com recursos próprios da Prefeitura. O espaço é bastante utilizado pela comunidade local através da associação de moradores, bem como pelos alunos e professores das duas escolas que estão instaladas ao lado do campo.

Além disso, o campo da Fazendinha também é utilizado por comunidades próximas, principalmente quando ocorrem torneios que movimentam aquela localidade com grandes jogos. Com a iluminação o espaço poderá ser utilizado pelos cidadãos no período noturno, depois de suas atividades profissionais, abrangendo um número ainda maior de moradores que poderão ser atendidos.

Este é um dos investimentos que a Prefeitura está realizando para fortalecer o esporte no município, gerando mais lazer e qualidade de vida aos cidadãos, pois em Rio Negro o esporte é valorizado como um grande aliado na prevenção de doenças.

Outros projetos serão desenvolvidos pela Prefeitura de Rio Negro para serem colocados em prática, como a iluminação no Estádio Municipal Ervino Metzger, que também tem grande importância para o esporte de Rio Negro e região.