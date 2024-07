Candidaturas de Alessandro e Marcelo Wotroba são confirmadas em convenção

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quinta-feira ocorreu em Rio Negro a convenção que oficializou a candidatura de Alessandro von Linsingen (PP) e Marcelo Wotroba (União Brasil) aos cargos de prefeito e vice-prefeito respectivamente.

O evento foi realizado no Olympo Centro de Eventos com a presença de candidatos e também de apoiadores locais e estaduais, entre eles o deputado federal Toninho Wandscheer, deputada estadual Flávia Francischini e o deputado estadual Alisson Anthony Wandscheer.

Durante a convenção os partidos União Brasil, Progressistas, Solidariedade, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Democracia Cristã e Avante deliberaram sobre a coligação e também definiram os candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores. Ao todo serão 48 candidatos na coligação para a disputa do legislativo municipal, que terá 11 vagas.

Nas eleições 2024 os partidos têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Antes é necessária a realização de convenções partidárias entre 20 de julho e 05 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. As eleições 2024 estão marcadas para o dia 06 de outubro.