Candidaturas de Christian Nehls e Elisangela Jusviack são confirmadas em convenção

Na manhã deste sábado ocorreu em Rio Negro a convenção que oficializou a candidatura de Christian Nehls e Elisangela Jusviack aos cargos de prefeito e vice-prefeito respectivamente. Ambos são do Partido dos Trabalhadores (PT).

O evento teve a presença de candidatos e também de apoiadores locais e estaduais, entre eles os representantes da deputada estadual Ana Júlia Ribeiro e da deputada federal Gleisi Hoffmann.

Durante a convenção houve a indicação das candidaturas aprovadas nas instâncias da Federação Brasil da Esperança para concorrerem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Ao todo serão 06 candidatos do PT para a disputa do legislativo municipal de Rio Negro, que terá 11 vagas. Os membros do partido também trataram de assuntos diversos relacionados às eleições municipais.

Nas eleições 2024 os partidos têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Antes é necessária a realização de convenções partidárias entre 20 de julho e 05 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. As eleições 2024 estão marcadas para o dia 06 de outubro.