Cantata inédita nas janelas do seminário emocionou o público em Rio Negro

Centenas de pessoas prestigiaram na noite deste domingo a “1ª Cantata Natalina nas Janelas do Seminário Seráfico”, no Paço Municipal Prefeito Ary Siqueira (prédio da Prefeitura).

Esta primeira edição teve apresentações dos corais do CMEI Agostinho Paizani Filho, da Associação Brasileira Alemã Trier e do Colégio Bom Jesus, além da presença do bom velhinho que atendeu a todas as famílias no Cantinho do Papai Noel.

Na próxima sexta-feira terá nova apresentação da cantata nas janelas do seminário para encerrar a programação natalina de Rio Negro. O evento será às 20h. Compareça e se emocione!

MAIS NATAL EM RIO NEGRO

Nesta segunda-feira terá sessão de cinema de Natal no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Cine Seminário), às 19h. O filme será “A Origem dos Guardiões”. Na quarta-feira também terá sessão às 19h com o filme “O Grinch”.

No mesmo local, nesta terça-feira acontece a apresentação do Auto de Natal às 19h.

O Auto de Natal é o novo espetáculo do Grupo Municipal de Teatro de Rio Negro. A história se passa durante a véspera de Natal, quando uma pobre menina que mora nas ruas pede ajuda para saciar sua fome. Além disso, a menina busca encontrar o “verdadeiro espírito de Natal”. A história é contada pelos integrantes do elenco adulto do Grupo, que representam vários personagens, como narradores, um atarefado homem de negócios, uma senhora preocupada com as compras, uma menina mimada, um simpático casal de velhinhos, uma gata prestes a dar a luz e um anjo da esperança. Em meia a esse enredo, o elenco infantil será responsável por representar a clássica história do nascimento do menino Jesus, com muita delicadeza.

O Auto de Natal pretende emocionar o público, com uma proposta bastante encantadora sobre fé, solidariedade e esperança.

Na quinta-feira, dia 22, terá encontro de gaiteiros no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, às 19h.

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! A Prefeitura fica localizada na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.