Uma emocionante cantata natalina foi realizada na manhã da última sexta-feira no Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster, surpreendendo os pacientes que estavam no local no momento.

Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro foram os grandes responsáveis por este lindo momento. A cantata foi realizada no complexo, onde há um fluxo maior de usuários, mas os servidores da saúde desejam a todos os rio-negrenses um feliz Natal.