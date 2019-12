Cantata Natalina nas janelas do antigo Fórum de Justiça de Rio Negro

Na noite desta quarta-feira (04), as apresentações do CMEI Agostinho Paizani Filho, da Escola Municipal Olavo Bilac e da cantora Kelly Lukasinski, emocionaram o público que prestigiou o primeiro dia de Cantata Natalina nas janelas do antigo Fórum de Justiça. Na próxima quarta-feira, 11 de dezembro, o Coral Resgate fará sua apresentação a partir das 20h. Participe! Confira as fotos divulgadas pela Secretaria de Cultura de Rio Negro.

