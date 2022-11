Canteiros de flores deixam Rio Negro ainda mais formosa

O município de Rio Negro é bonito por natureza, mas os canteiros de flores instalados nas vias municipais deixam a cidade cada vez mais colorida, cheirosa e formosa para todos os rio-negrenses e visitantes.

Os canteiros s√£o preparados e mantidos com dedica√ß√£o pelo profissional Ildefonso de Andrade, popularmente conhecido como Toco. Ele trabalha h√° mais de dez anos na Prefeitura de Rio Negro e tem o apoio dos profissionais Diego Schelbauer e Maria Schelbauer, que trabalham no Viveiro Florestal Municipal, que prepara todas as mudas de flores com o objetivo de aperfei√ßoar o paisagismo em pra√ßas p√ļblicas, jardins e canteiros do munic√≠pio, al√©m do Parque Ecotur√≠stico Municipal S√£o Lu√≠s de Tolosa.

Nesta semana os canteiros do munic√≠pio foram embelezados com o plantio de Repolho Ornamental e Cal√™ndula, entre outras plantas. As mudas s√£o plantadas de acordo com o espa√ßo, esta√ß√£o e ambiente adequados, tornando nossas pra√ßas e √°reas p√ļblicas mais bonitas.

As mudas cultivadas no viveiro municipal destinam-se também aos cidadãos interessados no plantio de árvores nativas e frutíferas em suas propriedades. Elas são vendidas a preço de custo, sendo que o valor de cada unidade varia de R$ 1 a R$ 1,50.

Entre as mudas de árvores frutíferas disponíveis no viveiro estão: Pitanga, Cereja, Jabuticaba, Guabiroba, Araça amarelo e vermelho, Ariticum e Uvaia. Entre as mudas nativas estão a Guamirin, Ingá-feijão, Ingá-macaco, Pessegueiro bravo, Araucária e Branquilho.

Por ano o viveiro produz aproximadamente 180 mil mudas de espécies de árvores. Além disso, são produzidas cerca de 30 mil mudas de flores para o ajardinamento dos parques, praças e canteiros do município.

LOCALIZAÇÃO

O viveiro fica localizado Parque Ecotur√≠stico Municipal S√£o Lu√≠s de Tolosa, na Rua Juvenal Ferreira Pinto, n¬ļ 2070, bairro Semin√°rio. O local tamb√©m faz a recep√ß√£o de escolas e grupos para conhecimento do processo de cultivo das mudas, cuidados e conscientiza√ß√£o.

Telefone para contato: (47) 3642-3280.