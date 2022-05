Cantor rionegrense Nicollas Gabriel Veiga é destaque no Programa Raul Gil

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, recebeu nesta terça-feira, 17 de maio, o cantor rio-negrense Nicollas Gabriel Veiga. Ele está participando do Shadow Brasil Jovens Talentos, do Programa Raul Gil, no SBT. Nicollas é cantor sertanejo e tem 12 anos.

A próxima participação de Nicollas no programa está programada para este sábado, 21 de maio, às 14h30. Com todo o talento e qualidade musical, é um dos favoritos na competição. O programa é apresentado todo sábado, no SBT. Durante a visita foi reforçado o compromisso da Prefeitura de Rio Negro em apoiar os talentos locais. O Município, através da Secretaria de Cultura e Turismo, está apoiando com o custeio das viagens do cantor. Atualmente Nicollas estuda no Colégio Estadual Barão de Antonina, filho de músicos, ele já participa há alguns anos de programas musicais. “Desejamos muita sorte e sucesso ao Nicollas, que ele continue elevando o nome de nossa cidade por onde passa. Esse é um caminho desafiador e ele segue com muita competência e determinação”, destacou o prefeito.

Acompanhe o Nicollas no Instagram @nicollasgabrieloficial