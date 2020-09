Cantora Duda Haide está na final do The Voice Virtual; votação será nesta sexta-feira

A talentosa cantora riomafrense Duda Haide (@DudaHaide) está na final do concurso The Voice Virtual.

Na semifinal a participação do público foi fundamental. A votação ocorreu através de formulário do Google no período de 20 minutos. Uma grande torcida foi criada nas redes sociais e muitas pessoas colaboraram com votos. Desta vez a participação será ainda mais importante para a grande final.

A votação via site será nesta sexta-feira das 21h até às 22h30. Dentro de uma hora e meia será possível votar quantas vezes quiser.

Grupos no WhatsApp foram criados para que todos recebam informações:

O vencedor do concurso será premiado com R$ 300 reais e um single da produtora DG Estúdio. Duda Haide vem contando com o apoio de várias pessoas que acreditam no seu potencial, inclusive de diversas cidades, porém, o nível da competição começa a ficar cada vez mais elevado. Dessa forma, o apoio da população riomafrense é muito importante.

Para saber as datas das competições basta seguir a cantora no perfil @DudaHaide no Instagram: https://instagram.com/dudahaide. Acompanhe o concurso pelo @Thevoicevirtualoficial https://instagram.com/thevoicevirtualoficial