Cantora Duda Haide participa da semifinal do The Voice Virtual; votação será hoje

Nesta quinta-feira (03) acontece a semifinal do concurso The Voice Virtual. A cantora rionegrense Eduarda Caroline Haide, conhecida como Duda Haide, está participando e conta com a ajuda da população de Rio Negro, Mafra e região para se classificar para a grande final.

Às 18h será disponibilizado o link do site para votação, que será por formulário no Google. É possível votar quantas vezes quiser no período de 20 minutos. Participe do grupo da cantora no WhatsApp para acompanhar: https://chat.whatsapp.com/EjDrLQGTVVaDLpx8kqswDC

O vencedor será premiado com R$ 300 reais e um single da produtora DG Estúdio. Duda Haide vem contando com o apoio de várias pessoas que acreditam no seu potencial, inclusive de diversas cidades, porém, o nível da competição começa a ficar cada vez mais elevado. Dessa forma, o apoio da população riomafrense é muito importante.

Para saber as datas das competições basta seguir a cantora no perfil @DudaHaide no Instagram: https://instagram.com/dudahaide. Acompanhe o concurso pelo @Thevoicevirtualoficial https://instagram.com/thevoicevirtualoficial