Cantora riomafrense Duda Haide participa do The Voice Virtual 2020

Para saber as datas das competições basta seguir a cantora no perfil @DudaHaide no Instagram: https://instagram.com/dudahaide, bem como seguir, acompanhar e votar pelo @Thevoicevirtualoficial https://instagram.com/thevoicevirtualoficial

A jovem Eduarda Caroline Haide, conhecida como Duda Haide, conquistou a cadeira de Sabrina Oliveira nas audições às cegas, sendo aprovada para a décima oitava temporada do concurso The Voice Virtual.

Chegando à fase das batalhas, segunda fase do reality, a técnica Sabrina separou seu time em duplas, ambos cantando a mesma música. Duda Haide batalhou com Livia Stefany cantando “Pode se achegar de Tiago Iorg e Agnes Nunes”, e foi escolhida pela técnica para continuar na competição.

No último dia 30 a riomafrense de 15 anos venceu a Rodada de Fogo do The Voice Virtual. Nessa etapa, os técnicos dividiram seus times em quartetos. O público votou para salvar um candidato e o técnico salvou mais um, deixando apenas dois candidatos vivos na competição. A votação aconteceu das 18h às 19h pelo Stories do Instagram: @thevoicevirtualoficial

Duda Haide foi salva pelo público com 73,6% dos votos e continua na competição no Time Sabrina.

Para chegar à final, o The Voice Virtual ainda contém três fases com datas a serem divulgadas, sendo elas: Tira-Teima, Semifinal e logo após a Grande final.

No Tira-Teima, a dinâmica da fase é parecida com a da rodada de fogo, funcionando da seguinte maneira: Quatro integrantes de cada time irão se apresentar por vídeos, o público vota novamente e salva uma voz e o técnico salva mais uma, deixando a competição dois candidatos. Ao final, os times vão ter apenas duas vozes que serão os semifinalistas desta temporada.

Na semifinal, os dez candidatos restantes fazem suas apresentações por vídeos. Os técnicos dão uma pontuação bônus de 20 pontos para um dos dois semifinalistas de seus times, sem saber do resultado do público, que votará pelo site nessa etapa, das 18h às 18h20, tendo apenas 20 minutos para votar quantas vezes quiser. O candidato que alcançar a maior pontuação, somando o bônus concedido pelo técnico e o voto do público, segue para a grande final representando o time.

Na final, assim como na semifinal, os seis candidatos restantes fazem suas apresentações por vídeos. Cabe ao público votar e decidir quem será o campeão da temporada. O vencedor será premiado com R$ 300 reais e um single da produtora DG Estúdio.

Duda Haide vem contando com o apoio de várias pessoas que acreditam no seu potencial, inclusive de diversas cidades, porém, o nível da competição começa a ficar cada vez mais elevado. Dessa forma, o apoio da população riomafrense é muito importante. É possível acompanhar os dias de votações e ajudar a cantora com o seu voto.

