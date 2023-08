Capacita Rio Negro forma mais 46 alunos em parceria com o SENAC

Desde 2021 a Prefeitura de Rio Negro desenvolve o programa Capacita Rio Negro, que visa detectar as demandas de mão de obra das empresas instaladas no município e buscar qualificação para proporcionar um ambiente favorável, capacitando jovens e adultos com foco no aumento da empregabilidade, aumento de renda, fomento do empreendedorismo e inserção de jovens no mercado de trabalho.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na última semana mais 46 alunos foram formados pelo SENAC nos cursos de Auxiliar de Confeitaria, Auxiliar de Cozinha, Corte Feminino e Escova, Cuidador de Idosos e Manicure e Pedicure.

O programa Capacita Rio Negro é uma importante iniciativa para o desenvolvimento da economia local. Ao qualificar a mão de obra, o município espera atrair novas empresas e gerar mais empregos, além de fomentar o empreendedorismo e a melhoria nos indicadores sociais e de desenvolvimento, integrando as necessidades do mercado com as qualificações direcionadas.

O município é responsável por coordenar o programa e fornecer os recursos necessários, através das secretarias de Indústria e Comércio e Assistência Social, capacitando através das entidades do Sistema S, escolas profissionalizantes e empresas da região. Oferece a oportunidade de aprender novas habilidades e desenvolver conhecimentos. São oferecidos cursos e capacitações nas áreas de administração, informática, mecânica, construção civil, saúde, estética, educação, entre outras. Neste ano, em uma ação inovadora do programa, foram oferecidos cursos técnicos, sendo Técnico em Enfermagem, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Segurança do Trabalho.

“O programa está sendo um sucesso. Já capacitamos mais de 1.000 pessoas e estamos recebendo muitos elogios dos participantes. O programa é uma iniciativa importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso município”, enalteceu o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os interessados em participar do programa podem acompanhar as notícias e postagens do município nas redes sociais oficiais, encontrar a qualificação de seu interesse e se inscrever.