Capacitação dos candidatos a Conselheiros Tutelares é realizada em Rio Negro

Aconteceu no último sábado (03), a primeira etapa da capacitação dos candidatos a Conselheiros Tutelares de Rio Negro, na sede da Prefeitura de Rio Negro.

O curso é de caráter obrigatório para os candidatos e foi ministrado de forma online pelo senhor Luiz Antonio Miguel Ferreira, Promotor de Justiça do Estado de São Paulo aposentado, advogado, sócio do Instituto Fabris Ferreira, que atua na área de capacitação, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público, mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCT, membro efetivo do Todos Pela Educação e do conselho consultivo da Fundação ABRINQ. Luiz atuou por 34 anos na área da infância e da Juventude e Educação e é autor do livro “O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Professor”.

Durante os períodos matutino e vespertino discorreu sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre as atribuições do Conselho Tutelar.

O segundo dia de capacitação acontece em 17 de junho no mesmo local, para completar às 16 horas, sendo frequência obrigatória de no mínimo 75%.

A capacitação é de responsabilidade da Comissão Especial Eleitoral que tem como Presidente o servidor Gerson Heide e da Secretaria de Assistência Social Eliane Valério Pereira. O Sr. Prefeito Municipal Professor James Karson Valério esteve presente ao final do evento dando as boas vindas e acolhendo todos os candidatos.