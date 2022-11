Capacitação em Rio Negro aborda o tema Adolescência e Saúde Mental

A 10ª Capacitação Multidisciplinar da Rede de Atenção da Saúde Mental está sendo realizada nesta terça-feira (8) com a temática “Adolescência e Saúde Mental”. A realização é da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Saúde Mental.

O evento ocorrerá durante a manhã e tarde no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, reunindo diversos profissionais da área da saúde. Os participantes receberão certificado. A abertura do evento teve a participação do vice-prefeito Alessandro von Linsingen, da secretária municipal de saúde , Simone Angélica Vitorino Gondro, da coordenadora municipal de saúde mental do CAPS, Vivian Jungles Barbosa, e da vereadora Isabel Cristina Souza, representando a Câmara Municipal de Rio Negro.

A saúde mental encontra-se num novo processo pós-pandemia, necessitando se reinventar e se aperfeiçoar para melhor atender as novas demandas. E entre as demandas há os adolescentes. Entre os temas que serão abordados nas palestras estão a “Adolescência”, “Saúde mental na escola” e “O acolher e a escuta como recurso no cuidado de saúde mental dos adolescentes”.

A capacitação faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação haverá diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br