Capacitação reforçou o atendimento humanizado da Prefeitura de Rio Negro

Em setembro deste ano teve início o curso “Reflexão e Humanização no Atendimento ao Cidadão”, resultado do importante investimento da Prefeitura de Rio Negro, que tem como objetivo proporcionar aos servidores públicos o desenvolvimento de técnicas para uma abordagem mais humanizada, visando a excelência no atendimento ao cidadão.

A entrega dos certificados para os 38 servidores que concluíram o curso ocorreu no gabinete do prefeito James Karson Valério na manhã desta quarta-feira. Também estiveram presentes os representantes do Senac de Rio Negro e o secretário municipal da fazenda, Thiago Gustavo Pfeuffer Worms.

A atual gestão pública de Rio Negro inova constantemente com a aplicação de novas tecnologias que facilitam o atendimento ao público através do meio digital, mas o atendimento humanizado também é importante e precisa de aprimoramentos constantes.

O curso foi realizado presencialmente na unidade do Senac Rio Negro. Foram 15 horas de estudos e treinamentos divididas em quatro encontros. Entre os conteúdos abordados estão:

Cenário atual da Prefeitura: modelo de governança.

Conceito de estado, relação do estado e o servidor público; aspectos legais e éticos que envolvem a exercício da função pública; papel do servidor público; princípios e conduta.

Relacionamento interpessoal e estilos do comportamento dos atendentes x perfil do cidadão.

Comportamentos e atitudes que refletem a humanização e a excelência no atendimento ao cidadão.

Uso da inteligência emocional no atendimento: perceber possibilidades do emprego de atitudes mais efetivas.

Acolhimento e atendimento na diversidade: entender o que é o conceito de diversidade, suas implicações no dia a dia e quais as atitudes mais adequadas diante delas.

Comunicação e trabalho em equipe: competências essenciais para um atendimento excelente.

Informações e serviços (aonde buscar informações que auxiliam a comunidade).