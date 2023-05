CAPS de Rio Negro participa do 1º Campeonato InterCAPS de Dominó em Duplas

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira (17), o CAPS Casa Azul de Mafra realizou o 1º Campeonato InterCAPS de Dominó em Duplas. Estiveram presentes no evento os usuários dos CAPS de Mafra, Papanduva e Rio Negro.

As usuárias do CAPS de Rio Negro, Patricia Alves de Freitas e Rosemari Nunes, se destacaram na competição conquistando o primeiro lugar no evento.

O CAPS Rio Negro parabeniza o CAPS Casa Azul de Mafra pela iniciativa e agradece o convite para participar do evento. Parcerias em conjunto como estas, fortalecem cada vez mais o cuidado com a saúde mental da nossa região.