CAPS de Rio Negro promove o tradicional almoço de natal para seus usuários

Como uma forma simbólica de encerramento do ano, o CAPS de Rio Negro promoveu no último dia 21 de dezembro o tradicional Almoço de Natal para seus usuários.

Além de um cardápio caprichado, neste dia festivo também foi ministrada, de forma voluntária, uma palestra pelo instrutor/missionário do Acampamento Moriah, Erick Brisola Ortolan, onde foi abordada a importância e o significado do Natal, além da apresentação de algumas músicas de sua autoria.

Durante o evento foram realizadas brincadeiras e gincanas com os usuários com sorteios de brindes e distribuição de panetones e lembrancinhas de Natal. As lembrancinhas foram feitas pelos próprios usuários nas oficinas de artesanato do CAPS. Também foi repassado o cronograma de retorno das atividades em grupo para 2023.