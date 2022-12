CAPS de Rio Negro realiza cantatas natalinas aos profissionais de saúde

O Centro de Aten├ž├úo Psicossocial (CAPS) de Rio Negro realiza importantes eventos durante o ano todo. Neste m├¬s de dezembro v├írias a├ž├Áes est├úo sendo realizadas para celebrar o Natal.

No ├║ltimo dia 9 foi realizado um passeio at├ę Rio Negrinho-SC para os usu├írios conhecerem e prestigiarem a tradicional decora├ž├úo de Natal daquele munic├şpio. Para a realiza├ž├úo do passeio o CAPS contou com o importante apoio do setor de transporte da Secretaria Municipal de Sa├║de de Rio Negro.

No domingo foram realizados em Rio Negro o Concerto de Natal da Escola de M├║sica Anna Magdalena Bach e o Auto de Natal com o Grupo Municipal de Teatro no Parque Ecotur├şstico Municipal S├úo Lu├şs de Tolosa. Foram dois eventos que encantaram o p├║blico com uma proposta bastante encantadora sobre f├ę, solidariedade e esperan├ža. O CAPS se fez presente com seus profissionais e usu├írios, prestigiando esse belo evento.

Entre os dias 9 e 14 de dezembro, cantatas natalinas foram realizadas pelo CAPS aos profissionais de sa├║de em algumas das unidades do munic├şpio. A abordagem teve o intuito de homenagear os parceiros de trabalho e agradecer pelo acolhimento realizado aos pacientes de sa├║de mental.

N├úo foi poss├şvel contemplar todas as unidades de sa├║de, mas atrav├ęs das redes sociais o CAPS estende a homenagem e o agradecimento a todas as unidades. E espera que em 2023 possa estreitar e intensificar ainda mais as atividades em prol do bem-estar dos pacientes de sa├║de mental de nosso munic├şpio.