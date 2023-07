CAPS de Rio Negro realizou a sua tradicional Festa Junina

Foi realizada no último dia 30 de junho, na sede da Asserine, a tradicional Festa Junina do CAPS I de Rio Negro.

Este evento é realizado anualmente aos usuários, onde são servidas comidas típicas, realizadas brincadeiras, além de uma bela decoração temática. Para animar ainda mais a festa, este ano houve muita música ao vivo com a talentosa cantora Kristine Martins.

A equipe do CAPS faz um agradecimento especial a todos que colaboraram para a realização da festa: “Agradecemos a disponibilidade da cantora Kristine Martins por prontamente, e de forma voluntária, atender a nossa solicitação, aos estagiários do curso de Técnico em Enfermagem da Escola Profissional Canal C, aos servidores do CAPS I pelo trabalho de organização, a todos os usuários que compareceram e a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram para que o evento fosse realizado”.