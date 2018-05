CAPS de Rio Negro realizou atividades em prol da Luta Antimanicomial

O CAPS de Rio Negro realizou entre os dias 14 a 18 de maio atividades em prol do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Esse movimento compõe o cenário nacional de luta pelos direitos dos usuários e familiares a uma atenção digna dos serviços de saúde, por meio de ações que multiplicam e se pautam pela criatividade dos protagonistas, sempre com o foco na mudança do imaginário social sobre a loucura, que acreditam que as pessoas portadoras de transtornos mentais devem ser afastadas da convivência social; sendo que somente necessitam de apoio, orientações e respeito a sua condição; de forma a oportunizar avanço e melhora em sua qualidade de vida.

As atividades desenvolvidas durante a semana foram:

14/05 – Sessão de Cinema no Seminário Seráfico com a apresentação do filme “Colegas”, recebemos neste dia convidados, familiares e amigos dos usuários, e participação do CAPS de Mafra com usuários e profissionais;

15/05 – Realização de programa no Espaço Livre da TVRiomafra, abordando a tematica da Luta Antimanicomial e os eventos a serem realizadas durante a semana. Para quem desejar assistir, o mesmo esta disponivel na pagina de facebook da tvriomafra.

17/05 – Participação dos usuários e profissionais do CAPS de Rio Negro no III Seminário da Luta Antimanicomial, organizado pelo CAPS de Mafra;

18/05 – Realização da IV Caminhada da Luta Antimanicomial, com organização do CAPS de Rio Negro, e participação de usuários, profissionais, familiares e amigos, Agentes Comunitarios de Saude de Rio Negro, Ouvidoria de Saude de Rio Negro, usuários e profissionais do CAPS de Mafra, Colégio Caetano, Colégio Bom Jesus, Projeto Circo Social.

Todas as atividades foram de imensa importância na promoção de reflexões sobre o cuidado em saúde mental, fortalecendo o movimento nacional na Luta Antimanicomial.

“Aproveitamos para agradecer a todos os parceiros para a realização das atividades, em especial ao CAPS de Mafra e Secretaria de Saude de Mafra, Radio Difusora de Rio Negro, TVRioMafra, Carro de Som – Anselmo, Banda Marcial do Colégio Caetano, Polícia Militar de Rio Negro e ao Colégio Bom Jesus (Projeto Bom Jesus Social), Circo Social”.

Vivian Jungles Barbosa – Coordenadora CAPS I Rio Negro.