CAPS Rio Negro realiza oficinas terapêuticas

Durante todo o ano o Centro de Aten√ß√£o Psicossocial (CAPS) de Rio Negro realiza importantes a√ß√Ķes. Neste m√™s de fevereiro est√£o sendo realizadas mais oficinas terap√™uticas.

Dentro das práticas das oficinas, foi realizado um trabalho artesanal com miçangas. A ideia do trabalho é gerar um ganho motor, cognitivo e emocional. Com a atividade são estimuladas a criatividade, consciência do próprio corpo, atenção e concentração.

Durante a realização das atividades em grupo, os usuários do CAPS Rio Negro também estão desenvolvendo oficinas de Páscoa, confeccionando lembrancinhas e artesanatos alusivos a data.