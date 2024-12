Carne produzida em Rio Negro se destaca pela qualidade em festival nacional

A qualidade da carne que é produzida em Rio Negro está ganhando cada vez mais destaque a nível nacional. Ela já é comercializada em uma das cidades mais visitadas do Brasil, fazendo com que turistas do mundo todo conheçam a qualidade do produto que é criado aqui.

Recentemente foi realizado o 1º Festival Nacional do Porco Moura em Foz do Iguaçu-PR. O evento teve o apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, já que a gastronomia tem grande importância para o desenvolvimento do turismo.

A carne que foi servida no festival foi produzida em Rio Negro por Dyego Henrique Schelbauer (@schweinefarmporcomoura) e recebeu elogios do público e de autoridades presentes, como o secretário de estado do turismo Marcio Nunes.

O empreendedor Dyego atua com a criação de porcos da raça Moura com foco na produção sustentável e no bem estar animal. Dyego também é vice-presidente da Associação Paranaense de Criadores de Porcos Moura e faz parte do Projeto Porco Moura (projeto de pesquisa da UFPR), que reúne criadores, processadores e apoiadores de sistemas não intensivos de criação de porcos crioulos.

Aproximadamente 500 pessoas participaram do festival. Dyego, que já vende a carne de Porco Moura desde 2019 para uma boutique de carnes e dois restaurantes de Foz do Iguaçu, ressaltou a importância da sua participação no evento: “Para mim foi a realização de um sonho ver todo mundo admirado com a qualidade da carne. Toda a carne que foi servida no festival foi produzida por mim aqui em Rio Negro. É muito gratificante poder produzir e saber que ela chega até lá em Foz, a segunda cidade mais visitada do país”.

Os participantes do festival tiveram à disposição uma “explosão de sabores”. Foi possível encontrar diversas estações com receitas variadas do Porco Moura e uma estação com opções de defumados bovinos e frango. O evento também teve atrações regionais e shows musicais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

SAIBA MAIS

O modo de criação extensivo do Porco Moura (solto em pastagem e floresta nativa) ou semiextensivo, com alimentação baseada em alimentos nativos (frutas, pinhão, mandioca, batatas e outros tubérculos) dá à carne um sabor específico e marmoreio (gordura entremeada nas fibras) que vem sendo bastante valorizado. A excelência da carne é comparada a raças ibéricas, como o Alentejano e o Pata Negra, pois são todas da mesma origem genética que o Moura.

Com peso adulto de até 300 quilos, o Porco Moura é uma das maiores raças em tamanho no Brasil. Tem pelagem escura entremeada de pelos claros (chamado também de tordilho ou gris), com um típico padrão “rajado” e uma estrela na testa que lhe dá nome em algumas regiões. Há diversos chefs de cozinha e movimentos organizados em torno do resgate da raça para culinária, assim como charcutarias e salumerias especializadas, nos três estados do sul, que estão elaborando produtos de qualidade comparável aos valorizados produtos italianos e espanhóis.