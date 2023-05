Carreta do Conhecimento estará em Rio Negro com curso de Eletricista Industrial gratuito

Compartilhar no Facebook

A partir do dia 10 de maio, o município de Rio Negro estará recebendo o projeto Carreta do Conhecimento, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em unidades móveis.

O programa foi viabilizado pela Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Indústria e Comércio, Governo do Estado, Wolksvagem e SENAI Paraná.

Nesta edição a carreta trará para Rio Negro o curso de Eletricista Industrial de forma totalmente gratuita. Durante o curso o aluno executará a instalação e a manutenção de sistemas elétricos industriais, em conformidade com normas técnicas regulamentadoras, ambientais e de segurança vigentes.

O curso será ministrado em dois períodos:

Vespertino: 13h30 Ã s 17h30

Noturno: 18h30 Ã s 22h30

A carreta ficará localizada dentro do pátio do SENAI de Rio Negro, contando com toda a estrutura necessária para bem atender os alunos.

As vagas são limitadas, sendo 16 participantes para cada período. Para participar é necessário cumprir alguns requisitos:

Possuir 18 anos completos

Ter completado o ensino fundamental

Residir em Rio Negro

O interessado poderá fazer sua inscrição diretamente no SINE de Rio Negro, situado na Rua Dr. Getúlio Vargas, 167. Documentos necessários: