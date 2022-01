Cartão Comida Boa está sendo distribuído pela Prefeitura de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Assistência Social, está distribuindo o Cartão Comida Boa, que garante um benefício de R$ 80 a famílias inscritas no CadÚnico e com renda per capita de até R$ 200,00.

O Cartão Comida Boa é um programa do Governo Estadual. Ao todo 111 famílias têm direito ao benefício em Rio Negro.

Se você atende aos requisitos e ainda não retirou seu cartão, pode consultar a disponibilidade do benefício, através do seu CPF, no site: www.social.pr.gov.br/comida-boa.

A Secretaria Municipal de Assistência Social está localizada na Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro, no prédio Histórico Desembargador José Pacheco Junior – antigo Fórum de Justiça.

O responsável familiar deverá levar um documento com foto e o CPF.

