Cartinhas de Natal já podem ser adotadas no Circo Social

As cartinhas do Natal do Circo Social 2024 já estão disponíveis para adoção em Riomafra. A campanha, que está completando quatro anos, pretende atender aos pedidos realizados pelas crianças, por carta, ao Papai Noel. O projeto recebe as cartas, realiza a seleção conforme os critérios da campanha e as oferece para adoção em sua sede.

O Papai Noel e a Mamãe Noel do Circo Social contemplam pedidos de crianças carentes de até 12 anos de idade de Mafra e Rio Negro.

Neste sábado o Circo Social estará realizando um plantão especial das 9h às 17h para quem quiser adotar uma destas cartinhas e assim transformar o Natal de uma destas crianças carentes. Elfos ajudantes do Papai Noel receberão o público com muita animação.

O objetivo é amplificar a ação e mobilizar os cidadãos, a sociedade e a iniciativa privada a contribuírem para a adoção das cartinhas e para levar alegria a crianças vulneráveis de toda Riomafra.

Para adotar uma ou mais cartinhas é só fazer a retirada na sede do Circo Social, que fica localizada na Rua São João, 178, Centro I Baixada, a 100 metros da Delegacia Regional de Mafra.

O presente da cartinha escolhida poderá ser entregue para o Circo Social realizar a entrega para a criança atendida. Também é possível realizar a entrega diretamente para a criança.

A população também pode colaborar através da doação dos seguintes itens para a campanha:

Caixas de bombons

Caixas de Bis

Panetones

Doces e guloseimas em geral

Cestas básicas

Cestas de Natal

Brinquedos novos ou usados em bom estado

A adoção de cartinhas, bem como as retiradas de doações para a campanha, pode ser agendada através dos fones (47) 3271-9035 (fixo) ou 98496-1539 (WhatsApp).