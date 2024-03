Casa Branca está passando por reformas feitas pela Prefeitura de Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro está realizando importantes reformas no Centro Ambiental “Casa Branca”, que é um patrimônio histórico, cultural, artístico e natural localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa.

Nesta semana estão sendo feitos reparos no telhado, forro e banheiro com a troca de madeiramento. O antigo tanque do seminário, que fica próximo da Casa Branca, também está passando por reformas. As características arquitetônicas históricas dos locais são preservadas.

As reformas fazem parte de um planejamento estratégico que envolve obras em diversas atrações do parque ecoturístico. Recentemente foram concluídas as reformas no viveiro e nos banheiros do parque. As trilhas e a ponte pênsil também receberam aprimoramentos. Outras atrações também devem receber aperfeiçoamentos em breve, como a Gruta de Lourdes.

Para as reformas na Casa Branca uma empresa local foi contratada através do edital de credenciamento lançado em 2023 para empresas de pessoas jurídicas, MEIs, ME, EPP, e outras interessadas com capacidade técnica para realizarem os serviços, contribuindo assim com o fomento da atividade comercial e econômica no município.