Casa da Memória Bucovina é inaugurada após ser revitalizada pela Prefeitura

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou na última sexta-feira a solenidade de inauguração da Casa da Memória Bucovina José Adalberto Semmer, localizada na Rua Camarista João Hirt, nº 1279, no bairro Passa Três. Trata-se de um importante espaço que celebra a rica história e a herança cultural dos imigrantes bucovinos que se estabelecem em nossa região ao longo dos anos.

A Casa da Memória Bucovina se transformou em um elo entre passado e presente, preservando memórias e tradições que moldaram nossa identidade. Com a inauguração do espaço a Prefeitura reafirma o compromisso com a valorização de nossa herança cultural, proporcionando um ponto de encontro e aprendizado para as futuras gerações.

Além do bom público presente que prestigiou o evento, a solenidade também teve a participação de convidados ilustres. No palco, representando o município de Rio Negro, esteve presente o prefeito James Karson Valério, a primeira-dama Raquel Valério, o secretário municipal de cultura e turismo, Gerson Heide, e o presidente da Câmara de Vereadores, Elcio Josué Colaço.

Familiares do homenageado também estiveram presentes, como a ilustríssima senhora Waldette Ruthes Semmer, esposa de José Adalberto Semmer, e a filha Simone Semmer. Além disso, o evento teve a presença especial do ex-deputado federal Gustavo Fruet, que destinou os recursos para a revitalização do local, e do senhor Ayrton Gonçalves Celestino, que teve grande participação no resgate histórico da memória bucovina em Rio Negro e região, sendo o autor, por exemplo, do livro “Os Bucovinos do Brasil” e presidente por vários anos da Associação Bucovina de Cultura (ABC).

O decreto que denomina o local foi entregue aos familiares. Durante o evento também houve uma bonita apresentação do grupo folclórico bucovino e da dupla Karine & Felipe, que reinterpreta músicas alemãs trazidas ao Brasil pelos imigrantes. Após os discursos e apresentações, todos puderam conhecer a parte interior da casa. Uma exposição com fotos históricas e informações foi montada pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo.

Com a celebração da inauguração foi destacada a relevância deste patrimônio histórico, que representa a trajetória dos imigrantes bucovinos em Rio Negro. Inaugurada em 1896 como a primeira escola da colônia, a casa simboliza a valorização da educação e a luta da comunidade por melhores condições de vida. Reconhecida como patrimônio cultural, preserva a arquitetura germânica e reforça a identidade dos seus descendentes.

Além de construir um importante ponto de referência histórica, a Casa da Memória Bucovina serve como espaço para atividades culturais e atração de turismo, assegurando a continuidade das tradições e história da nossa região.

Por enquanto as visitas podem ser realizadas mediante agendamento prévio através do contato: (47) 3643-7664 (WhatsApp).

Obras realizadas

Com a revitalização da Casa da Memória Bucovina foi substituída toda a estrutura do telhado comprometida pela ação do tempo e organismos xilófagos. O assoalho do sótão, portas e janelas e as vigas em madeira que caracterizam a construção enxaimel também foram reparados, assim como as instalações hidrossanitárias (aparelhos sanitários e tubulação) e o sistema elétrico.

As pedras da base da casa e os tijolos das paredes foram limpos e impermeabilizados. E em conformidade com o programa “A Hora do Turismo” do Ministério do Turismo, foi criada a acessibilidade ao local. Também foram realizadas novas pinturas internas e externas.

Novos muros também foram construídos no local. Na parte frontal foi reposicionado o portão em madeira com a substituição das madeiras avariadas, igualmente na cerca frontal, mantendo as características originais.

Nas áreas externas houve a aplicação de bloco de concreto retangular do tipo “paver”. Também foram instaladas placas do piso podotátil. Para o paisagismo foi plantada grama e arbusto/árvores.

José Adalberto Semmer

Filho de Cecília e José Semmer, José Adalberto Semmer nasceu em 20 de outubro de 1935 no município de Rio Negro, sendo o quinto de um total de dez irmãos. Sua infância e juventude foram vividas no atual bairro Campo do Gado. Sr. José completou seus estudos primários no Colégio São José e, posteriormente, no Colégio Barão de Antonina de Mafra, onde cursou contabilidade. Sempre disposto a colaborar, envolveu-se nas atividades da propriedade da família, contribuindo com os cuidados dos animais e as tarefas diárias.

Em 28 de abril de 1962 casou-se com Waldette Ruthes Semmer, sua alma gêmea e companheira de vida por 53 anos. A cerimônia ocorreu na Paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna, que se encontrava em reforma, razão pela qual o casamento foi realizado no salão paroquial da igreja, a fim de não interromper as festividades de um casamento típico da cultura bucovina. O casal teve três filhos: José Fernando, Simone e Sandro, e com o tempo, a família foi crescendo com a chegada de netos e bisnetos.

José Semmer iniciou sua trajetória profissional como ajudante de tropeiro na juventude. Atuou em diversas áreas do comércio, até que, posteriormente, ingressou na empresa Souza Cruz, onde trabalhou por 30 anos até sua aposentadoria.

Após se aposentar, em 1991, o sr. José e sua esposa Waldette se tornaram protagonistas na promoção de eventos relacionados à cultura bucovina no município. Descendentes de bucovinos, dedicaram-se a preservar a história e as tradições de seu povo, organizando eventos como a tradicional Bucovina Fest, que acontecia no salão do Fuchs, além do natal bucovino. O sr. José era responsável pelas questões burocráticas, enquanto a sra. Waldette se encarregava das iguarias típicas bucovinas, como halushke, pepino em conserva, repolho azedo, entre outras delícias servidas nas festividades.

O casal desempenhou um papel fundamental na Associação Bucovina de Cultura (ABC) e participou ativamente do grupo folclórico alemão bucovino Boarischer Wind. Seu trabalho foi reconhecido pela empresa Malwee, de Jaraguá do Sul, o que resultou em uma viagem de dez dias à Alemanha e à Polônia. Foi um casal comprometido, lutando incansavelmente para manter vivas as tradições de sua comunidade e levando o nome do município a outras regiões.

O trabalho do sr. José junto à comunidade alemã bucovina foi de suma importância, sempre defendendo seu povo e sua cultura. Juntos, José e Waldette foram pilares da comunidade, e a história de suas vidas é marcada por amor, companheirismo e respeito mútuo. Esse forte vínculo foi o segredo de muitos projetos bem-sucedidos que realizaram em prol da coletividade.

Em 2012, o casal celebrou suas bodas de ouro no salão do Fuchs, o mesmo espaço que abrigava as festividades da Bucovina Fest. Lamentavelmente, em 2015, o sr. José Adalberto Semmer faleceu aos 80 anos, deixando um legado de perseverança e luta para todos que o conheceram. “Uma pessoa muito querida, carinhosa, disposta a ajudar e a buscar seus ideais”, são as palavras de sua eterna companheira, Waldette.