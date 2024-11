Casa da Memória Bucovina José Adalberto Semmer será inaugurada nesta sexta-feira (01)

Após receber importantes obras de revitalização, a Casa da Memória Bucovina “José Adalberto Semmer” será inaugurada nesta sexta-feira a partir das 18h. Toda a população está convidada para prestigiar um belo evento que terá grandes atrações.

Além da apresentação do local, o público presente poderá prestigiar uma exposição temática e uma boa música com a dupla Karine & Felipe, que reinterpreta músicas alemãs trazidas ao Brasil pelos imigrantes.

Com a inauguração o local será novamente um grande ponto turístico do município com várias atividades culturais. A Casa Bucovina fica localizada na Rua Camarista João Hirt, nº 1279, no bairro Passa Três.