Casa da Memória Bucovina será inaugurada no dia 01 de novembro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem a honra de convidar toda a população para a solenidade de inauguração da Casa da Memória Bucovina “José Adalberto Semmer”.

O evento ocorrerá no próximo dia 01 de novembro (sexta-feira) a partir das 18h. A Casa Bucovina fica localizada na Rua Camarista João Hirt, nº 1279, no bairro Passa Três.

Além da apresentação do local que foi revitalizado, o público presente poderá prestigiar uma exposição temática e uma boa música com a dupla Karine & Felipe, que reinterpreta músicas alemãs trazidas ao Brasil pelos imigrantes a partir de 1824.

A gestão do prefeito James Karson Valério realizou as obras de revitalização com o objetivo de preservar este importante imóvel que é o único em técnica construtiva enxaimel remanescente na região. Com a inauguração o local será novamente um grande ponto turístico do município com várias atividades culturais.

A denominação do local ocorreu no ano de 2021 através do Decreto nº 85 que foi assinado pelo prefeito James considerando os relevantes serviços prestados ao Município de Rio Negro e à comunidade rio-negrense pelo senhor José Adalberto Semmer.