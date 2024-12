Casa Tambo de Rio Negro está recebendo importantes obras

No início deste ano o Município de Rio Negro recebeu uma emenda parlamentar de R$ 200 mil da deputada federal Leandre Dal Ponte, que atendeu a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres e da Procuradoria da Mulher.

Os recursos foram destinados para custeio na Assistência Social para aplicação na Política da Mulher no município, sendo destinados principalmente para melhorias na unidade de acolhimento para mulheres vítimas de violência Casa Tambo. As obras iniciaram neste mês. Estão sendo realizados aprimoramentos no telhado, no sistema de iluminação e pinturas.

Na tarde de ontem o prefeito James Karson Valério esteve no local para conferir o desenvolvimento dos trabalhos. Ele esteve acompanhado da secretária municipal de assistência social, Eliane Valério Pereira, da diretora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, Eva Mariane Oliveira, e da coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional Municipal “Professora Jane Sabino Ferreira” e da Casa Tambo, Daniela Ruthes.

A Casa Tambo é um abrigo seguro para mulheres e meninas vítimas da violência doméstica e seus filhos como medida de proteção. Ela foi construída em 2008 através da parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio Negro, Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro e Instituto Riomafrense do Bem Estar do Menor (IRBEM).

Tem seu funcionamento estratégico pautado na garantia de direitos, conforme preconiza a Lei Maria da Penha, visando garantir a integridade física e psicológica de mulheres em risco de vida e de seus filhos menores de idade. Todas as necessidades de vida diária são garantidas aos acolhidos, mediante o fornecimento de refeições, material de higiene pessoal, roupas e calçados, material escolar, transporte escolar, tratamentos de saúde, cursos, trabalho e lazer.