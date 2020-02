Casamento coletivo: Sesc Rio Negro está fazendo triagem dos casais

As inscrições para a 4ª edição do casamento coletivo podem ser feitas até sexta-feira (28) na Unidade do Sesc Rio Negro, munidos de documentos pessoais. A cerimônia ocorrerá no dia 28 de março, às 18h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Para participar, o casal deve ter renda máxima de até três salários mínimos, equivalente a R$ 3.117,00.

Os custos da viagem ficam a cargo do casal. A certidão de casamento é fornecida no momento da cerimônia.

COMO SE INSCREVER

Em Rio Negro, os casais interessados precisam comparecer até o dia 28/02 no Serviço Social do Comércio (Sesc). Com a documentação em mãos, será feita uma triagem e em seguida os casais serão encaminhados ao Cartório de Registro Civil. Serão necessários os documentos de cada noivo:

Carteira de identidade original (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio;

Comprovante de renda

Comprovante de endereço atualizado.