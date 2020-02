Casamentos na capela do Seminário é possível somente com equipamentos fotográficos especiais

As celebrações de união matrimonial podem ser feitas, desde que sejam atendidos alguns critérios e requisitos, como uso de equipamentos especiais para fotografias

No último sábado, dia 1º, foi realizado um casamento na capela Cônego José Ernser, (capela do Seminiário – Prefeitura de Rio Negro) o que levantou dúvidas quanto à possibilidade de realizar cerimônias no local.

As celebrações de união matrimonial podem ser feitas, desde que sejam atendidos alguns critérios e requisitos, como uso de equipamentos especiais para fotografias. Antes não eram permitidos casamentos devido aos equipamentos fotográficos – flashes – causarem dano à camada pictória da capela.

A Secretaria de Cultura e Turismo esclarece o que é necessário para realização de casamentos na capela histórica que fica no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa (Seminário):

– Protocolar junto a Prefeitura a solicitação de uso do espaço público; (O protocolo deve conter nome e contatos do responsável, data e horário da realização e em nome do prefeito.)

– A solicitação seguirá os trâmites internos da Prefeitura;

– A solicitação será apresentada ao Conselho Municipal de Políticas Culturais para apreciação;

– A Secretaria de Cultura e Turismo entrará em contato com o responsável para as formalizações necessárias; (Com relação a convidados, material fotográfico a ser utilizado devidamente assinado pelo fotógrafo contratado, Termo de Compromisso e Responsabilidade devidamente registrado em Cartório e comprovante de pagamento da taxa de utilização.)

– Pagar a taxa para uso da Capela no valor de 841 UFM – Unidade Fiscal Municipal. Em 2020 é de R$3,57, totalizando o valor de R$3.002,37;

Outras informações na Diretoria de Cultura e Patrimônio Cultural, que fica no Arquivo Público Municipal Maria da Glória Foohs, ou pelo fone (47) 3645-0623, ou pelo e-mail: arquivohistorico.rionegropr@gmail.com