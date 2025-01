CASAN orienta moradores de Mafra sobre desativação da fossa

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) informa aos moradores de Mafra beneficiados na primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) que após a ligação a essa infraestrutura é possível desativar o sistema individual de tratamento, formado por fossa, filtro e sumidouros.

Com autorização para conexão do esgoto das residências à rede de coleta instalada pela Companhia, não há mais necessidade desses sistemas individuais, que muitas vezes funcionam de maneira inadequada e contribuem para a contaminação do solo e do lençol freático.

A desativação deve seguir um conjunto de orientações, como a localização da fossa, a verificação das caixas de passagem, a limpeza prévia com caminhão limpa-fossa e o aterramento (veja orientações completas abaixo).

A CASAN também alerta que a Caixa de Gordura, localizada na saída da pia da cozinha e pias de churrasqueiras, é equipamento obrigatório e deve ser mantida, com dimensionamento de acordo com as normas vigentes.

Em Mafra a primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário beneficia as regiões da Vila Argentina, Buenos Aires, Ferroviária, Centro e áreas próximas. A orientação sobre a desativação das fossas se aplica apenas aos imóveis que já realizaram a conexão ao sistema de esgotamento sanitário.

ORIENTAÇÕES PARA DESATIVAÇÃO DA FOSSA

– Localize a posição do seu sistema individual de tratamento, em geral formado por fossa, filtro e sumidouro. Geralmente ele fica no ponto mais baixo do terreno.

– Certifique-se de que todas as caixas de passagem de esgoto estão sendo direcionadas ao sistema da CASAN ou tenham sido desativadas.

Lembre-se: caixas de drenagem/água da chuva não devem ser direcionadas ao sistema da CASAN.

– Abra o seu tratamento local (geralmente é uma tampa de concreto ou um cap de PVC) e verifique se há a existência de lodo em seu interior.

– Caso perceba a existência de lodo, remova com o apoio de um caminhão limpa-fossa.

– Após ter removido o lodo, será necessário aterrar a unidade. Para que isso ocorra, é necessário que haja um espaço adequado para inserir o material granular (areia/terra/brita).

– Caso seu sistema não tenha um acesso propício para esse processo, com a ajuda da picareta ou de um martelete abra um espaço na laje superior de sua estrutura de concreto de forma que o passo seguinte seja possível.

– Execute o aterramento da unidade, inserindo areia/terra/brita ou outro material granular em todo o seu interior.

– Aterrada a unidade, feche a tampa e reabilite seu quintal/jardim.