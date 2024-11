CASAN orienta sobre cobrança do esgoto em Mafra

A CASAN segue o trabalho em Mafra para orientar e esclarecer dúvidas dos moradores sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário e a cobrança pelos novos serviços. As informações são compartilhadas por meio do Projeto Socioambiental, com visitas aos imóveis que serão atendidos e diálogo com a comunidade. Em novembro a visitação está sendo realizada em ruas do Centro e da Vila Argentina.

Uma das dúvidas recorrentes é quando será preciso iniciar o pagamento. A Companhia confirma que a cobrança será iniciada em dezembro, conforme comunicados enviados nas faturas. Como os imóveis contarão com novos serviços, que são a coleta e o tratamento de esgotos, esse trabalho precisa ser pago pelos moradores. Com o Sistema de Esgoto de Mafra, a CASAN vai retirar o esgoto dos imóveis, tratar e devolver à natureza dentro dos padrões determinados pela legislação.

Outra dúvida é sobre o valor da tarifa de esgoto. O valor será o mesmo praticado em todos os municípios integrados ao Sistema CASAN, e corresponde ao consumo de água. Para exemplificar, se o morador paga R$ 40,00 de água, sua tarifa de água e esgoto será de R$ 80,00. Os serviços oferecidos, embora demandem um investimento por parte da Companhia e dos proprietários, geram benefícios para a saúde pública, prevenção de doenças, melhora na qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente.

A Companhia reforça a importância de que os moradores fiquem atentos às orientações e aos comunicados enviados nas faturas. Dúvidas também podem ser esclarecidas na Agência da CASAN, localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.