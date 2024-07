Castração social de cães e gatos: credenciamento de clínicas é aberto em Rio Negro

O Município de Rio Negro torna público que realizará chamamento público para credenciamento de empresas de pessoas jurídicas, MEI’s, ME, EPP, e outras empresas que tenham interesse, com capacidade técnica para realizarem serviços de castração de espécie canina e felina e consultas veterinárias.

O edital de credenciamento nº 006/2024 já está publicado no site oficial do município. Confira todas as informações através do link: https://rionegro.atende.net/subportal/licitacoes-compras-e-contratos/pagina/credenciamento

As empresas interessadas devem entregar e protocolar a documentação pelo site do município ou no Espaço Empreender – Rio Negro Compra Aqui, na sede da Prefeitura no bairro Seminário, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, até o dia 12/07/2025.

O serviço de castração social é destinado aos cidadãos rio-negrenses que possuem uma renda familiar total de até dois salários mínimos. Para participar basta se cadastrar na Secretaria de Assistência Social, que fica localizada no antigo prédio do Fórum de Rio Negro, no Centro, ou no CRAS da Vila São Judas Tadeu. Os documentos necessários são: CPF e RG do responsável pelo animal, comprovante de residência e comprovantes de renda familiar.

O principal benefício do programa é atingir o controle populacional dos animais nas ruas do município, entretanto, estudos comprovam que a técnica de esterilização (castração) também é benéfica para a prevenção de doenças como tumores malignos, contribuindo para a longevidade desses seres não humanos.