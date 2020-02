Celesc flagra ligações clandestinas de energia em Riomafra

Os chamados “gatos” foram encontrados na Vila Ferroviária e no bairro Faxinal em Mafra e na Vila Paraná em Rio Negro

A Celesc vem executando uma operação de fiscalização para encontrar ligações clandestinas na rede elétrica, o famoso “gato”. Com uma equipe permanente a empresa tem combatido a fraude que é considerada crime com pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Nos últimos meses diversos casos foram descobertos após monitoramento da rede e de denúncias feitas pela população através do 0800. Os mais recentes foram no Bairro Faxinal e na Vila Ferroviária onde os ficais encontraram quatro residências com ligações clandestinas.

Na Vila Paraná em Rio Negro, após denúncias, com o apoio da Polícia Militar, dois “gatos” foram desligados.

Segundo a Celesc as ligações clandestinas, além de aumentarem o custo da energia elétrica podem sobrecarregar a rede trazendo risco a vida, causando incêndios, assim como as pessoas que fazem esse tipo de ligação podem ser eletrocutadas e sofrer queimaduras.

O “gato” também sobrecarrega a rede e pode causar instabilidade no sistema de distribuição de energia fazendo com que ela caia.

Denúncias podem ser feitas através do fone 0800-48-0120 ou pelo website da Celesc.