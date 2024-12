Centro de Convivência Henrique Witt realiza confraternização de fim de ano

Nesta terça-feira foi realizada a confraternização de fim de ano do Grupo da Terceira Idade do Centro de Convivência Henrique Witt.

O grupo, que se manteve atuante durante todo o ano de 2024, demonstrou mais uma vez a união que vem se fortalecendo a cada dia agregando novas integrantes, não somente residentes no bairro Alto, mas também de outros, como o Bom Jesus, Vila Zelinda e Volta Grande.

Durante a confraternização o coordenador do centro, Cleiton José da Silva Luiz, falou da sua rica experiência à frente da coordenação da unidade por aproximadamente dois anos, período em que teve a oportunidade de dividir importantes momentos com todo o grupo, os quais ficarão eternizados em seu coração, já que todas essas pessoas passaram a fazer parte de sua história de vida.

A secretária de assistência social, Eliane Valerio Pereira, manifestou a sua satisfação pela oportunidade que lhe foi concedida pelo prefeito James Karson Valerio ao convidá-la para assumir a pasta desta secretaria. Também registrou seu apreço e carinho por todo o grupo e agradeceu toda a equipe do Centro de Convivência que durante toda a gestão não mediu esforços para desenvolver suas funções junto aquela unidade, assim como também aderir prontamente e com afinco todas as iniciativas propostas pela gestão.

Na oportunidade Eliane também mencionou a importância dispensada à terceira idade na gestão 2021-2024 e destacou as iniciativas desta gestão para garantir algumas ações para 2025 visando a atenção e o cuidado para com a terceira idade. Entre elas, citou a contratação junto ao Serviço Social do Comércio (SESC), de três turmas de Dança Livre para Idosos; assinatura do Termo de Adesão ao Programa Viaja 60 + Fase II do Governo do Estado do Paraná, com previsão de entrada de recursos na ordem de R$ 50.000,00 para a garantia de viagens para os idosos em 2025.

Também está garantida a contratação junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) de uma turma do Curso de Cuidador de Idosos, e ainda, a aprovação da Caixa Econômica Federal do projeto arquitetônico de reforma do Centro de Convivência Henrique Witt, através de uma emenda parlamentar do então deputado federal Gustavo Fruet, com um valor total de investimento R$ 427.713,62. Além de outros termos de adesão já firmados para estruturação de outras unidades socioassistenciais e para outras ações na área social também de grande relevância pública.

Após as considerações da coordenação e da gestora da secretaria, o momento contou com o tradicional amigo secreto, com a troca de presentes e um delicioso coffee-break.