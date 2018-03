Cervejeiros riomafrenses lançam edição comemorativa de cerveja de chocolate

O lote desta edição é limitado em apenas 80 unidades e será comercializada na Feira de Páscoa de Rio Negro no dia 18 de março no valor de R$ 15,00 a garrafa de 600ml. O dinheiro arrecadado com a venda deste produto será doado integralmente para a APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Negro.

A cerveja, essa bebida mais popular do mundo já foi considerada alimento indispensável, remédio e muitas outras coisas antes de ser associada a bares e eventos. Hoje a cerveja gourmet sobrevoa o imaginário. Está na moda e conhecer sobre eia também.

Para ajudar os interessados nessa empreitada três cervejeiros riomafrenses se uniram e criaram uma receita de cerveja de chocolate que será lançada na Feira de Páscoa em Rio Negro.

A receita foi inspirada no público feminino, com aromas e sabores que as mulheres adoram. Remetendo uma homenagem ao mês da Mulher e também celebrar o início das atividades festivas em comemoração à Páscoa.

A cerveja Chocolate Porter foi criada na base do estilo britânico, Brown Porter. Com teor alcoólico médio de 5.7% ABV, ela leva em sua receita uma carga generosa de cacau 100% e orgânico, avelã, mattes selecionados, lúpulos ingleses, levedura e água.

Sua coloração é escura, apresenta aroma de mattes tostados remetendo a toffe, café e chocolate meio amargo proveniente da adição das amêndoas de cacau torrado. O sabor acompanha o aroma, tendo dulçor residual dos mattes e amargor médio. Ainda na boca temos a presença da avelã, lembrando muito o Nutella.

Cervejas escuras de origem inglesa, com notas de café e chocolate, harmonizam bem com chocolates e sobremesas a base deles. Essa harmonização é ótima devido a semelhança entre os sabores das cervejas com o do chocolate: amargo, adocicado, condimentado, torrado, tostado e fermentação em alguns chocolates. Mas também acompanha bem o seu churrasco em alto estilo.

Vale destacar que além de apoiar este projeto beneficente do grupo de cervejeiros, o consumidor tem a oportunidade de adquirir um produto singular e de ótima qualidade, tanto para consumo, presentear alguém de uma forma diferente nesta Páscoa ou ainda se render à tentação de experimentar novas combinações e assim, surpreender a visita naquele jantar ou almoço com esta nova experiência.

UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE O ESTILO PORTER

O estilo Porter é um clássico no mundo cervejeiro. Surgiu em 1700 e era muito popular entre os trabalhadores das docas do Porto em Londres, chamados popularmente de Porters, porque além de esquentar, graças à sua graduação alcoólica ela era cremosa e valia como uma refeição.

No início do século XIX, o estilo foi praticamente extinto devido aos resquícios do pós-Primeira Guerra Mundial. Mas nos anos 80 do século XX, os microcervejeiros americanos, como forma de homenagear a história, começaram a resgatar a receita e as Poners voltaram à mesa dos bares e conquistando paladares que não são restritos à classe dos trabalhadores dos portos como em sua origem. E é até hoje um dos mais populares estilos de cerveja do mundo.