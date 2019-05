Chácara Bom Sucesso recebe reunião para elaborar encontro de empreendedores do turismo rural

A Chácara Bom Sucesso é umas das referências no empreendedorismo do turismo rural em Rio Negro, segmento que começou a ser desenvolvido no município em 2014

Na segunda-feira, dia 22, a Chácara Bom Sucesso, destaque da edição de fevereiro da revista do Sistema FAEP, foi sede da reunião entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Rio Negro, Sindicado Rural e do Senar Paraná para a elaboração de um Encontro de Empreendedores do Turismo Rural no município.

A Chácara Bom Sucesso é umas das referências no empreendedorismo do turismo rural em Rio Negro, segmento que começou a ser desenvolvido no município em 2014 e hoje é uma realidade com várias famílias e propriedades trabalhando e investindo no setor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo da organização do Encontro de Empreendedores do Turismo Rural, com previsão de realização para o mês de junho, é planejar e orientar as próximas ações a serem executado no turismo rural.

A Chácara Bom Sucesso, empreendimento do Turismo Rural de Rio Negro, destaque na edição de fevereiro da Revista do Sistema FAEP.