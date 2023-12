Chefe do executivo se reúne com líderes religiosos em Rio Negro

Durante a tarde desta quarta-feira, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, esteve reunido com líderes de diversas denominações cristãs do município.

Entre os assuntos tratados durante o encontro está o planejamento para a realização de eventos gospel dentro do calendário oficial do município, como o Adora Rio Negro com shows e um evento para celebrar anualmente o Dia da Bíblia. A secretária de cultura e turismo, Jussara do Rocio Heide, também participou da reunião e enalteceu a importância dos eventos.

Juntamente com o trabalho e a perseverança, a fé está estampada na bandeira do município de Rio Negro e é bastante valorizada com diversas ações realizadas pela Prefeitura.

Os pastores presentes agradeceram ao prefeito pela oportunidade. Na ocasião também houve a assinatura do prefeito sancionando uma lei de autoria do vereador suplente Josias Tomaz da Silva, com normativas e orientações para estabelecimentos públicos.