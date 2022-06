Chega de chuva? Saiba quando o Sol deve predominar em Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

A semana está chuvosa em Rio Negro e Mafra. Para esta quinta-feira a previsão é de tempo chuvoso o dia e à noite. Para sexta-feira e sábado há previsão de céu nublado com possibilidade de garoa. Até sábado a temperatura máxima deve ficar perto dos 16 graus.

O Sol deve aparecer discretamente no domingo. A partir da segunda-feira, de acordo com a Clima Tempo, o tempo ficará ensolarado com poucas nuvens. A temperatura deve chegar a 23 graus de máxima na segunda-feira.

NÍVEL DO RIO NEGRO

Às 11h desta quinta-feira o nível registrado foi de 2,695 metros.

