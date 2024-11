Chegada do Papai Noel será neste domingo em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O município de Rio Negro já está sendo decorado para o Natal. A abertura da programação natalina será neste domingo, dia 01 de dezembro, a partir das 14h no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (Seminário de Rio Negro).

Durante todo o dia o público poderá prestigiar diversas atrações, como a feira de artesanato e atrações para a criançada. O evento também terá apresentações com bandas escolares e shows de fogos.

O bom velhinho chegará por volta das 19h. A emocionante cantata natalina nas janelas do Seminário com a presença do Papai Noel promete encantar o público presente.

Não perca essa celebração cheia de encanto e alegria! O parque fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070.

Durante o mês de dezembro serão realizadas diversas atrações que valorizam a magia do Natal no município de Rio Negro. Em breve a programação completa será divulgada.

A programação natalina é uma tradição consolidada em Rio Negro, com um papel essencial na vida cultural e social da comunidade, além de contribuir para o fomento do comércio local, atraindo mais visitantes ao município, o que impacta positivamente o comércio local, promovendo o desenvolvimento econômico e tornando Rio Negro um destino atraente durante o período natalino, impulsionando o setor de turismo e gerando receitas para a economia local.