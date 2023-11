Chegada do Papai Noel será sábado com cantata nas janelas do seminário

No próximo sábado, dia 02 de dezembro, acontece a grande chegada do Papai Noel em Rio Negro. O evento natalino será realizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, com entrada gratuita.

A programação inicia às 13h com brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, Feira de Artesanato e Feira da Lua. Às 18h acontece a apresentação da peça “O Menino Maluquinho” com o Grupo Municipal de Teatro no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Às 20h acontece a chegada do Papai Noel com cantata natalina nas janelas do Seminário Seráfico, onde se apresentam a Fanfarra da Escola Municipal Tia Apolônia e os corais da Escola Municipal Olavo Bilac, Trier e do Colégio Bom Jesus.

Tragam as crianças e aproveitem esse momento especial, além de conhecer a linda decoração do local. Em caso de mau tempo o evento será realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.