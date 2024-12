Cheia do rio Negro: abrigos temporários já estão prontos em Rio Negro

Na manhã desta segunda-feira (09), a Defesa Civil de Rio Negro divulgou o relatório referente à cheia do rio Negro. Leia na íntegra:

A Defesa Civil do Rio Negro informa que permanece em estado de alerta máximo, com todas as equipes mobilizadas e o plano de contingência totalmente ativado. Estamos preparados para agir de forma ágil e eficiente em resposta a qualquer emergência causada pela elevação do nível do Rio Negro.

Situação atual (atualizado às 07h de 09/12/2024):

Monitoramento hidrológico do rio Negro: O nível do rio atingiu 5.914 metros.

Taxa de elevação: o rio está subindo em média menos de 5 centímetros por hora , mas devido à intensificação do volume de chuvas previsto para as próximas horas, esse índice pode aumentar significativamente.

Ações em andamento:

Monitoramento contínuo: realizamos leituras do nível do rio de hora em hora, com atualizações em tempo real para garantir soluções nas decisões.

Plano de Contingência ativado: abrigos temporários estão prontos para receber a população, e rotas de evacuação foram definidas e estão sob supervisão constante.

Alertas preventivos: as comunidades em áreas de risco já foram notificadas sobre os possíveis impactos e medidas preventivas.

Coordenação operacional: todas as forças de segurança e apoio estão homologadas, com equipes a postos para atuar conforme as demandas.

Apoio logístico: recursos como equipamentos, veículos e suprimentos foram mobilizados para atender a qualquer eventualidade.

Orientação à população em áreas de risco:

Se você reside em uma área de risco, mantenha seus pertences essenciais organizados e prontos para remoção rápida, caso seja necessário evacuar. Inclua documentos, roupas, medicamentos e itens indispensáveis. Siga as instruções das autoridades e evite permanecer em locais alagados.

Contatos de emergência:

WhatsApp Defesa Civil: (47) 9171-1778

Corpo de Bombeiros: 193 ou (47) 3642-8603



Reforçamos a importância de seguir as orientações da Defesa Civil e evitar áreas alagadas ou de risco. Permaneçam atentos aos comunicados oficiais e, em caso de necessidade, busquem auxílio imediatamente.

A Defesa Civil segue monitorando as condições ambientais e hidrológicas de forma constante, pronta para atuar em qualquer cenário. Agradecemos o apoio e a colaboração de todos os envolvidos neste momento crítico.