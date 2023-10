Compartilhar no Facebook

Com a cheia do rio Negro causada pelas chuvas intensas, a Defesa Civil de Rio Negro está realizando vistorias em pontos críticos do município durante a manhã desta quinta-feira.

O nível do rio Negro sobe em média 10 cm por hora nesta quinta-feira. Às 9h o nível registrado foi de 6,534 metros. É importante que a população acompanhe a evolução da situação. É possível acompanhar o nível do rio Negro através do site da Prefeitura: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro