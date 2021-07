Chuva de meteoros: veja dicas para assistir em Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

De tempo em tempo ocorrem as ‚Äúchuvas de meteoros‚ÄĚ que geram um show no c√©u. Nesta semana teremos duas! E ser√£o vis√≠veis no Brasil todo.

As chuvas de meteoros são normais e ocorrem em certas épocas do ano, quando o nosso planeta atravessa uma área no Sistema Solar que possui uma quantidade maior de detritos deixados por cometas ou asteroides.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

A chuva de meteoros Alfa Capricornídeas terá seu dia de pico nesta quinta-feira (29) e está prevista a queda de cerca de cinco meteoros por hora. Já a chamada Delta Aquáridas do Sul ocorrerá amanhã, dia 30, e terá em torno de 16 meteoros por hora.

O melhor hor√°rio de observa√ß√£o est√° previsto para entre 22h e 0h30. O ponto de refer√™ncia para ver as chuvas √© o planeta J√ļpiter, que √© o ponto (como se fosse uma estrela) mais brilhante na dire√ß√£o Leste, onde o Sol nasce.

Dicas para observar: é preciso procurar um lugar escuro, de preferência longe das grandes cidades para evitar a poluição luminosa. Se tiver familiares no interior vale a pena fazer uma visita. ;) Também é preciso desligar as luzes em volta para tornar o local ainda mais escuro. Fique confortável numa cadeira e beba café ou uma bebida quente de sua preferência e admire a beleza do universo.

O ponto ‚Äúnegativo‚ÄĚ √© que durante este final de julho temos uma Lua minguante gibosa, que √© mais brilhante do que gostar√≠amos durante uma chuva de meteoros. Isso pode atrapalhar um pouco a observa√ß√£o, mas n√£o a prejudicar√° por completo, principalmente se voc√™ encontrar um c√©u aberto longe de luzes artificiais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Todos os meteoros geram um espet√°culo para quem gosta de admirar, mas os ‚Äúmeteoros bola de fogo‚ÄĚ s√£o mais incr√≠veis ainda! Quando um meteoro √© mais brilhoso do que o planeta V√™nus, que tem magnitude de -4, ele √© considerado um meteoro bola de fogo. Nesta quarta-feira (28 de julho de 2021) um meteoro bola de fogo foi registrado no c√©u de Santa Catarina. Confira o v√≠deo abaixo. Ele √© do astr√īnomo Jocimar Justino, da cidade de Monte Castelo-SC.

VEJA TAMB√ČM: Fotos e dados dos meteoritos que ca√≠ram em Rio Negro e Mafra