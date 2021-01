Chuva diminui em Riomafra, mas ainda existe risco de enchentes

Segundo a Defesa Civil, se o rio Negro atingir 7 metros pode ocorrer os primeiros alagamentos. As constantes chuvas que já duram cerca de uma semana causaram vários estragos em Riomafra e região

A frente fria que trouxe chuva no último fim de semana na região sul do Brasil se afasta em alto-mar. Mas, uma grande convergência de umidade associada a sistemas de baixa pressão vão continuar favorecendo a formação de muitas nuvens que atravessam o Brasil desde a região norte, passando por estados do interior do país até o litoral entre Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo.

Nos próximos dias, a indicação é que volume de precipitação diminua em relação aos últimos dias, mas a chuva que cair ainda é considerada significativa.

O tempo úmido e a condição de solo encharcado no nordeste de Santa Catarina, no leste do Paraná e no sul de São Paulo, mantém elevado o risco para deslizamentos de terra, nestas localidades.

A boa notícia é que com a diminuição do volume de chuva, o risco de alagamentos é menor.

Fim de semana

De acordo com o Climatempo, ao longo do fim de semana, muitos aglomerados de nuvens carregadas vão continuar ativas sobre a Região Sul do país. Isso significa que mais chuva está sendo esperada para os três estados da Região.

No sábado, o tempo fica bastante instável com muita nebulosidade e pouca luminosidade, principalmente no norte do Rio Grande Sul, Santa Catarina e a região de Foz do Iguaçu. Nas demais áreas, a tendência é de mais aberturas de sol e pancadas isoladas.

No domingo, áreas de instabilidade que avançam do Uruguai em direção ao Rio Grande do Sul, vão espalhar nuvens carregadas pelo oeste gaúcho. Santa Catarina e o oeste do Paraná vão continuar com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. No litoral de Santa Catarina, os ventos úmidos que sopram do mar vão provocar chuva que vai e vem ao longo do dia.

Nível do rio Negro

O nível considerado crítico e preocupante do rio Negro para enchentes é de 7,00 metros.

No último sábado 16, antes do início das chuvas, às 9h, o rio Negro media 1,238m, com uma vazão de 46,2m³/s e a na tarde de ontem às 16h o rio Negro media 6,359m, com uma vazão de 294m³/s, ou seja desde o início das chuvas o nível do rio Negro, aumentou 5,121m, segundo os dados do site da Copel.

Apesar do nível aumentar, mesmo com a diminuição das chuvas o leito do rio Negro estava subindo em medida 30cm por hora até o fechamento desta edição. Se as chuvas cessarem a tendência é que o nível suba menos por hora e estabilize até o final de semana e no início da semana começa a baixar. Porém há previsão de mais chuvas no decorrer da semana, mas com menos intensidade.

Uma reunião foi realizada na tarde de ontem para planejar as ações caso ocorram alagamentos em Mafra e caso seja preciso retirar pessoas das áreas de risco. No momento não há desabrigados, mas a prefeitura e a Defesa Civil estão em alerta.

Durante uma transmissão ao vivo feita na tarde desta quinta-feira, o prefeito de Mafra Emerson Maas pediu a paciência dos mafrenses com relação às melhorias de ruas do interior que estão com problemas causados pelas chuvas constantes.

O prefeito afirmou que a prefeitura está em prontidão com a equipe da Defesa Civil nas áreas de risco. A prioridade no momento é atender as pessoas que estão nestas áreas de risco, já que há a possibilidade de haver enchente.

Caso haja a necessidade, os abrigos estão prontos em Mafra para atender os desabrigados.

Em Rio Negro a Defesa Civil também está de prontidão para uma possível retirada da população ribeirinha e áreas de risco de enchentes. Devido a pandemia, caso haja a necessidade de remoção de desabrigados os mesmos serão levados a associação de moradores dos respectivos bairros, para que haja menos aglomerações possíveis, ao contrário de outras enchentes onde eram levados para os ginásio de esportes, salões de igrejas por exemplo.

O número de atendimento da Defesa Civil de Mafra é 3643-7742;

Defesa Civil de Rio Negro: 3642-3280 (ramal 427) ou 9-9171-1778;

193 Corpo de Bombeiros

Fotos divulgadas nas redes sociais: