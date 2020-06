Chuva dos últimos dias espanta o fantasma da estiagem em Riomafra e região

No fim do mês de abril dávamos a notícia que a lâmina de água do rio Negro em alguns pontos variava entre 34 a 40 cm, muito abaixo do nível normal, e em outros pontos a lamina já havia chegado a zero. Situação que poderia provocar um racionamento se não tivesse um uso racional de água.

A baixa do nível de água foi em decorrência da estiagem que assolou a nossa região. Segundo alguns institutos de pesquisas o período foi o mais seco desde 2006.

A falta de chuva fez com o nível dos rios ficassem muito abaixo do normal, prejudicando a agricultura e trazendo transtorno em várias já que o rio Negro abastece cerca de nove municípios catarinenses e aproximadamente cinco paranaenses numa extensão de 2.600 km².

Mas agora com o a precipitação – chuvas – dos últimos dias, segundo informações obtidas através do monitoramento hidrológico da Copel, o rio Negro recuperou um pouco da sua capacidade. De 0,580 metros no dia 9 (terça-feira 09) o nível do rio subiu para 2,947 metros nesta quinta-feira 11. Ao todo, o acumulado de chuvas nesta semana foi de 41,2 mm.

A elevação do nível de água do rio não significa que tudo voltou ao normal, a orientação para o uso racional da água nesse período continua, evitando o desperdício como: “varrer” a calçada com água, lavar o carro com mangueira, banhos prolongados, entre outras situações.

Para este final de semana, existe uma pequena previsão de chuva para Riomafra e região, porém nos próximos dias a previsão é de tempo seco novamente.