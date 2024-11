Chuva tornou a Caminhada da Natureza ainda mais emocionante no Retiro Bonito

Mesmo com chuva um bom número de caminhantes compareceu neste domingo na comunidade do Retiro Bonito para participar de mais uma edição da Caminhada da Natureza 2024. Foi uma grande oportunidade para conhecer belas paisagens do interior. A chuva tornou a ação ainda mais emocionante com novos desafios aos participantes.

A concentração com o credenciamento teve início às 7h30 na Capela Nosso Senhora de Fátima/Associação de Moradores do Retiro Bonito. A caminhada começou às 8h e teve um percurso de 12 km. Durante o evento houve café da manhã e almoço disponíveis aos caminhantes.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Negro prepara o evento Caminhada na Natureza com o objetivo de divulgar as nossas belezas naturais e os atrativos turísticos do belo interior do município. Os trajetos das caminhadas são sempre compostos por trilhas e estradas.