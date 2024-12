Chuva vai prosseguir nos próximos dias; situação atual é de alerta

Compartilhar no Facebook

A MetSul Meteorologia alertou neste domingo que a chuva vai prosseguir em Santa Catarina e no Paraná, o que pode agravar a situação das cheias e dos deslizamentos em algumas regiões com mais alagamentos e inundações depois de as precipitações já terem passado dos 200 mm em cidades dos dois estados, tal como era previsto por dias.

Os dados de estações meteorológicas mostram que os volumes de chuva ultrapassam os 100 mm em dezenas de municípios do Paraná. Já os dados analisados pela MetSul Meteorologia indicam mais chuva para os estados de Santa Catarina e o Paraná com acumulados que localmente podem ser excessivos.

RIO NEGRO

Com a chuva constante na região neste final de semana, há a apreensão da população com relação ao nível do rio Negro.

A Prefeitura de Rio Negro, juntamente com a Defesa Civil, já está utilizando os meios tecnológicos para simular e verificar em quais regiões pode ocorrer eventuais inundações, na cidade e no interior do município. O planejamento estratégico visa assegurar a segurança de todos.

As famílias que vivem em regiões próximas das áreas de risco em Rio Negro são avisadas com antecedência, com tempo suficiente para preservar a segurança das pessoas, dos animais de estimação e também os bens materiais. Toda a bacia hidrográfica do rio Negro está sendo monitorada.

É importante que a população acompanhe a situação atual do nível, que no momento (às 12h deste domingo) é considerado “nível de atenção”. É possível verificar através do link: https://rionegro.atende.net/cidadao/pagina/monitoramento-do-rio-negro

As informações são atualizadas a cada hora pelo sistema de monitoramento hidrológico da Copel.

Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo número de WhatsApp: (47) 9 9171-1778. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 3642-8603.

MAFRA

A Prefeitura de Mafra, por meio da Defesa Civil, informa que as chuvas persistentes nas últimas horas resultaram em alguns pontos de alagamento na cidade. A situação está sendo monitorada e encontra-se sob controle, sem registros de moradores ilhados.

Pontos de alagamentos:

Sem passagem entre Butiá Santa Rita e Pedra Fina.

Butiá do Lajeado apresenta dois pontos de alagamento.

Apesar de não haver motivos para preocupação no momento, a Defesa Civil orienta a população a manter atenção e evitar transitar em áreas alagadas.

Em caso de emergências, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone (47) 99258-9112.

A administração reforça seu compromisso com a segurança dos mafrenses e permanece em alerta para qualquer eventualidade.